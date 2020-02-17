Микаил Джаббаров о ювелирном беспорядке в стране

Ювелирный рынок в Азербайджане необходимо упорядочить. Как сообщает haqqin.az, об этом, выступая на встрече с предпринимателями на тему «Перспективы развития ювелирного рынка в Азербайджане: проблемы и возможности», сказал министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, анализ рынка ювелирных изделий в Азербайджане показывает наличие ряда недостатков.

«Есть существенные недостатки в данной сфере. К сожалению, обеспечение прозрачности в этом секторе сегодня остается проблемой. Реальное состояние ювелирного рынка в Азербайджане в связи с ценными металлами, производством драгоценных камней, переработкой, оборотом, учетом и хранением, а также операциями по импорту-экспорту заставляет принять ряд мер в этой сфере. В большинстве случаев мы должны добиться здесь максимального уменьшения теневой экономики и помнить, что льготы выдаются тем лицам, которые будут работать прозрачно», - отметил министр.

По его словам, отсутствие контроля качества золота и драгоценных камней наносит ущерб правам потребителей. "Не секрет, что в секторе часто встречаются случаи непрозрачных трудовых отношений. Думаю, что должна быть проведена совместная работа по устранению этого недостатка», – сказал министр.