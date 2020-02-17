«Азеришыг» начинает борьбу с расхитителями электроэнергии

ОАО «Азеришыг» строго предупредило абонентов, потребляющих электроэнергию в обход счетчиков, то есть занимающихся хищениями электроэнергии, о том, что обратится в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. Об этом haqqin.az сообщил глава пресс-службы «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев.

Мустафаев подчеркнул, что в «Программе усиления финансовой дисциплины в энергетическом секторе», утвержденной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, перед предприятиями-энергооператорами поставлена неотложная задача о 100-процентном сборе платы за электроэнергию. И ОАО «Азеришыг» для выполнения данной задачи предпринимает ряд технических и организационных мер.

«По сравнению с прошлыми годами в сборе платы за потребленную электроэнергию произошел решительный перелом. Это стало возможным благодаря вновь созданной системе учета и предотвращению случаев расхищения электроэнергии. Однако такие негативные моменты, как расхищение электроэнергии, все еще есть, и это вызывает серьезное беспокойство», - сказал представитель «Азеришыг».

По его словам, некоторые потребители, особенно частные дома, строительные, промышленные и объекты быта, отели и котельные продолжают потреблять электроэнергию в обход счетчиков. Все это привод к расхищению электроэнергии и создает проблемы в обеспечении электроэнергией других потребителей и населения.

«Учитывая все это, мы еще раз предупреждаем всех, кто допускает противоправные действия в этой сфере, что подача электроэнергии им будет немедленно прекращена, а информация об их незаконных действиях для вынесения правовой оценки будет доведена до правоохранительных органов. Информация об этом будет размещена на сайте «Азеришыг» и в СМИ», - сказал Танрыверди Мустафаев.