Пожар в бакинской многоэтажке видео
На горячую линию «112» МЧС поступила информация о пожаре в квартире на 7-м этаже 17-этажного жилого здания на улице Джавадхана, 48А, сообщает пресс-служба министерства.
Согласно информации, на территорию были привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. Благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь потушен, предотвращено распространение пожара на обширную территорию.
В результате пожара сгорела кухня площадью 10 кв.м. в трехкомнатной квартире общей площадью 130 кв.м.