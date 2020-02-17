Второй развод за неделю в британской королевской семье

Племянник королевы Елизаветы II Дэвид Армстронг-Джонс анонсировал развод с супругой Сереной, с которой прожил в браке 26 лет. Об этом сообщает BBC News.

58-летний сын принцессы Маргарет выпустил официальное заявление о предстоящем разводе. Супруги попросили прессу уважать их право на частную жизнь. Пара поженилась в октябре 1993 года, у них двое детей — Чарльз и Маргарет.

Это уже второе за неделю объявление о разводе в королевской семье. 11 февраля Питер Филлипс, старший внук Елизаветы II, официально подтвердил, что намерен развестись. Сын принцессы Анны и его супруга Отем Келли выпустили заявление, в котором сказано, что предстоящее расставание будет «лучшим вариантом развития событий для двоих детей пары и позволит им сохранить дружеские отношения».

Дэвид Армстронг-Джонс — 2-й граф Сноудон. Его мать — принцесса Маргарет, сестра королевы Елизаветы II. Дэвид занимает 21-е место в порядке наследования британского престола.