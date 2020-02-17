В ереванском аэропорту нашли «конфеты» из опиума

Служба национальной безопасности Армении задержала гражданина Ирана при попытке вывезти из страны 5 кг опиума, сообщил пресс-центр ведомства.

Наркотики были обнаружены во время проверки багажа рейса Ереван - Киев в аэропорту "Звартноц". Они были замаскированы под конфеты в заводской обертке, пишет Sputnik Армения.

Оказалось, что подозреваемый прилетел в Армению 12 февраля. Его сообщник передал ему опиум, незаконно ввезенный в страну через КПП Мегри.