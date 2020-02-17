Туркменских учителей обязали пользоваться ручками и блокнотами зеленого цвета

«У преподавателей средних школ номер 2, 4 и 7 потребовали купить по 5 штук ручек с орнаментом туркменского ковра, каждая из которых стоит 45 манатов, а также зеленый блокнот за 50 манатов», - сообщает издание.

Власти Туркменистана ставят перед работниками государственных организаций все новые требования. Так, учителям было велено пользоваться одинаковыми ручками и блокнотами. Подробности об этом 17 февраля сообщил корреспондент «Радио Свобода» («Азатлык») в Туркменистане.

По его сведениям, эти зеленые ручки считаются самыми дорогими в Туркменистане, их привозят из Турции.

«В Туркменистане ручки не производят, только по заказу Туркменистана их производят в России, Турции и Китае, и привозят из этих стран», - отмечает издание.

Зеленые ручки и блокноты с традиционным орнаментом и узорами туркменских ковров необходимы для того, чтобы преподаватели во время собраний делали заметки.

В Туркменистане традиция делать заметки во время собраний, судя по репортажам государственного телевидения, зародилась на заседаниях правительства, во время речи президента министры и другие чиновники усердно делают записи в блокнотах.

Кроме того, учителя не единственные бюджетники, которым предписано иметь зеленые ручки и блокноты.

На всех встречах и заседаниях президента, которые транслирует государственное телевидение, чиновники разных рангов всегда что-то записывают в своих блокнотах.

Новые требования относительно зеленых ручек и тетрадок для преподавателей стали дополнительными к требованиям по униформе.

В Туркменистане внешний вид, одежда работников образовательных учреждений, а также униформа учащихся строго регулируются государством.