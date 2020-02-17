Начальник Генштаба Армении отказался уходить в отставку

Начальник Генштаба Армении Артак Давтян не собирается подавать в отставку на фоне участившихся случаев гибели солдат в небоевых условиях. Как сообщает Sputnik Армения, об этом Давтян сказал в парламенте.

По словам Давтяна, четыре инцидента из 13 связаны с болезнями, но и эти случаи становятся поводом для манипуляций. Он отметил, что участвовал в похоронах погибших военнослужащих, а также посещал их воинские части.

Глава генштаба отметил, что в ВС Армении будут происходить кадровые изменения, о которых общество будет проинформировано.

Отметим, что с начала года в воинских частях армянской армии, дислоцированных в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, погибли 13 военнослужащих. По факту смерти троих военнослужащих возбуждены уголовные дела по статье "Доведение до самоубийства".