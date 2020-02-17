В Турции выдали ордера на арест сотен чиновников и военных

Генпрокуратура Анкары выдала ордера на задержание 766 человек, которые подозреваются в связях с "террористической организацией фетхуллахистов", которую в Турции обвиняют в организации попытки госпереворота в июле 2016 года. Как сообщает телеканал NTV, рейды продолжаются в 67 из 81 провинции республики.

Большинство подозреваемых связаны с манипуляциями и подтасовкой результатов экзамена на должности в полиции в 2009 году.

Кроме того, ордера на задержание выданы в отношении более чем 200 сотрудников Министерства юстиции Турции и военнослужащих. Они подозреваются в том, что состояли в ячейках ФЕТО в ведомстве и рядах ВС страны. В частности, выданы ордера на задержания 44 сотрудников командования сухопутных войск.