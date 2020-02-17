Сафар Мехтиев о контрабандной ювелирке

Председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев сетует на наличие контрабандного ввоза в страну ювелирных изделий ввиду высоких импортных таможенных пошлин, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

«Цифры и статистика показывают, что в ювелирной сфере ситуация не очень хорошая. Высокие ставки пошлин приводят к тому, что некоторые компании занимаются контрабандой. Повышение пошлин на импорт не может повлиять на ситуацию. Необходимы обсуждения, оценка поступающих предложений, совместная борьба с контрабандой и создание благоприятных условий для бизнесменов», - сказал Мехтиев во вторник в Баку на конференции «Перспективы развития ювелирного рынка в Азербайджане: проблемы и возможности».

Глава ГТК отметил, что без совместных действий государства и частного сектора невозможно развитие ювелирного рынка.

Мехтиев добавил, что необходим пересмотр законодательства с целью защиты внутреннего производства.