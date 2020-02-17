УЕФА показал мяч с картой Стамбула для финала Лиги чемпионов

УЕФА и компания Adidas представили новый официальный мяч финала Лиги чемпионов УЕФА 2020 года, который состоится в Стамбуле (Турция) 30 мая.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, дизайн мяча подчеркивает глубокую культуру искусства Стамбула, белые звезды контрастируют с напечатанной вручную картой города. Босфор, природный водный путь, протекающий через город, находится в центре мяча, а яркая фиолетовая цветовая палитра вдохновлена закатом над рекой, передает Советский спорт.

Отмечается, что мяч оснащен новейшими технологиями Adidas, благодаря которым лучшие игроки в Европе смогут показать наилучшие результаты во время соревнований.

На групповом этапе Лиги чемпионов использовался мяч, раскрашенный в оттенки синего, желтого и красного.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Ливерпуль». В финале прошлого сезона, проходившем в Мадриде, команда обыграла «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

