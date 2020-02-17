Азербайджан увеличил импорт автомобилей

В 2019 году в Азербайджан импортированы легковые автомобили на $546 млн 472,1 тыс., это на 34,1% выше показателя 2018 года, сообщили Интерфакс-Азербайджан в правительстве.

В 2019 году импорт в страну легковых автомобилей составил 43,156 тыс. единиц, что в 1,7 раза больше, чем за 2018 год. В отчетный период в Азербайджан также импортировано 3,78 тыс. грузовых автомобилнй (рост в 1,6 раза) на $62 млн 261,2 тыс. (рост в 1,9 раза).

Кроме того, в 2019 году в страну импортировано 547 автобусов (рост в 1,8 раза) на общую сумму $73 млн 353 тыс. (рост в 4,6 раза).