«Введенный Агентством по пищевой безопасности запрет на поставки в Азербайджан мяса птицы из нескольких стран объективно не должен привести к повышению цен на курятину. Однако этим могут воспользоваться некоторые нечистые на руку предприниматели», - сказал haqqin.az эксперт-экономист Ниджат Насирли, комментируя решение о запрете импорта мяса птицы и продукции него из 12 стран, среди которых есть и европейские, в связи с обнаружением там вируса птичьего гриппа.

Как отметил эксперт, производство курятины в стране не покрывает спрос населения, а потому приходится завозить курятину из-за рубежа, в основном из семи стран. «В Азербайджане производится около 100 тысяч тонн мяса птицы в год при потребности почти в 130 тысяч. К примеру, из Украины товар привозят в виде тушек, бразильская курятина больше используется в производстве колбас и сосисок и др.», - объяснил он.

Покрыть потребности за счет собственного производства до сих пор не удалось по трем причинам. Первое - отсутствие кормовой базы, местные хозяйства полностью зависят от импортного корма. Второе - приходится завозить кур и яйца для селекции и размножения. Третья проблема заключается в недостаточном ветеринарном контроле, что приводит к периодическому массовому падежу птицы. Вспышки различных инфекционных заболеваний домашней птицы происходят главным образом в небольших птицеводческих хозяйствах. В закрытых фермерских хозяйствах ветеринарные службы достаточно успешно осуществляют профилактику птичьих эпидемией, но вот на приусадебных участках домашнюю птицу содержат на открытом воздухе и она нередко заражается от диких птиц и грызунов. Порой с домашних хозяйств инфекция переносится на крупные птицеводческие предприятия.

«Государство оплачивает вакцинацию от некоторых инфекционных заболеваний кур, но многие вакцины фермер должен оплачивать сам. К сожалению, владельцы небольшого поголовья птиц в приусадебных хозяйствах зачастую экономят, не вакцинируют птицу, и инфекция попадает на крупные фермы, где происходит массовый падеж. В конечном же счете это сказывается на производстве мяса птицы в целом», - утверждает Насирли.

А вот с производством куриных яиц проблем не существует. Внутреннее производство покрывает всю общую потребность в яйцах, которая составляет почти один миллиард штук в год. Азербайджан, правда, покупает яйца за границей, но весь импорт предназначен не для прилавков магазинов, а для разведения поголовья и поступает в инкубаторы.