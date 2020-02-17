Глава Генштаба Украины рассказал детали боя в Донбассе

Глава Генштаба Украины Руслан Хомчак сообщил детали утреннего боя в Донбассе. На брифинге с президентом Владимиром Зеленским он рассказал, что утром сепаратисты открыли огонь по наблюдательным пунктам 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад ООС с трех направлений, сообщает Корреспондент.

"Около 5:15 штурмовые группы предприняли попытку по трем направлениям атаковать наблюдательные посты на промежутке от Новотошковское до Желобка. Силами подразделений этих двух бригад атака отбита. Завязался бой на наблюдательном пункте "Баня" 72-й ОМБр. Мы дали адекватный ответ из всего вооружения, которое было необходимо...

По состоянию на этот момент (12:40) бой завершен. С 10 часов противник запросил режим "тишины". Потери наши: один погиб, трое раненых и трое контуженных. Раненым оказывают помощь. Сейчас работает совместный центр координации и контроля, чтобы забрать погибших. По нашим данным, потери противника подтвержденные: 4 погибли, 6 раненых", - рассказал Хомчак, добавив, что в настоящее время "все наши позиции находятся под контролем наших войск".