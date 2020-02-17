В Москве завершились закрытые переговоры между Турцией и Россией

В Москве завершились двухдневные переговоры делегаций Турции и России по ситуации в Идлибской зоне деэскалации. Переговоры в здании МИД РФ прошли в закрытом для прессы режиме с участием дипломатов, представителей Минобороны и спецслужб двух стран, сообщает Anadolu.

Турецкую делегацию на переговорах возглавлял замглавы МИД Седат Онал, российскую - спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД Сергей Вершинин.

Второй день переговоров продлился два часа. Стороны не прокомментировали итоги обсуждений. По данным диписточников в Анкаре, до сведения российской стороны была доведена обеспокоенность Турции по ситуации на северо-западе Сирии. Турецкая делегация подчеркнула необходимость скорейшей деэскалации ситуации в Идлибе и предотвращения очередного витка гуманитарной катастрофы в регионе. Обсуждались вопросы соблюдения всех пунктов Сочинских договоренностей и недопущения нарушения условий турецко-российского меморандума по Идлибу.