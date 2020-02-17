На заседании парламента Грузии во время выступления спикера законодательного органа Арчила Талавкадзе, который отчитывался за проделанную в 2019 году работу, члены оппозиции включили гимн Советского Союза.

Произошло это именно в тот момент, когда Талаквадзе говорил, что оппозиция декларирует западные ценности, а в реальности «в свое время продали российским компаниям стратегические объекты Грузии и бросили солдат на поле боя в 2008 году».