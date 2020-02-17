Спикер грузинского парламента выступил под гимн СССР видео
На заседании парламента Грузии во время выступления спикера законодательного органа Арчила Талавкадзе, который отчитывался за проделанную в 2019 году работу, члены оппозиции включили гимн Советского Союза.
Произошло это именно в тот момент, когда Талаквадзе говорил, что оппозиция декларирует западные ценности, а в реальности «в свое время продали российским компаниям стратегические объекты Грузии и бросили солдат на поле боя в 2008 году».
Инициатором включения гимна СССР стала депутат от «Европейской Грузии» Елена Хоштария. Инцидент удалось быстро пресечь, приставы парламента вывели из зала Хоштария. Талаквадзе продолжил свое обращение.
Появление на заседании оппозиции и гимн вызвали смех и аплодисменты спикера и депутатов большинства.