Ильхам Алиев принял главу БТА фото
Президент Ильхам Алиев во вторник принял председателя правления Бакинского транспортного агентства Вюсала Керимли, сообщает АзерТАдж.
Президент Ильхам Алиев во вторник принял председателя правления Бакинского транспортного агентства Вюсала Керимли, сообщает АзерТАдж.
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