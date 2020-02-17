Армия Хафтара обстреляла турецкое судно Арабские СМИ; фото
Главный морской порт Триполи подвергся во вторник обстрелу. Об этом сообщил ливийский информационный портал "Аль-Васат". По поступающей информации, несколько снарядов разорвались на территории порта, обстрел продолжается. Правительство национального согласия (ПНА) уже обвинило Ливийскую национальную армию (ЛНА) в нанесении ударов.
Тем временем, по сообщениям телеканала "Скай ньюс - Арабия", силы ЛНА подвергли ударам турецкое судно с грузом оружия для ПНА.
Спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе подтвердил факт обстрела порта Триполи, заявив при этом о нарушениях эмбарго на поставку вооружений, а также о фактах переброски иностранных боевиков в Ливию.
Обстрел порта произошел на фоне начавшегося в Женеве второго раунда встреч Объединенного военного комитета (5+5) Ливии, нацеленных на достижение долгосрочного режима прекращения огня.
BREAKING: There are reports that a Turkish ship at the Tripoli docks in Libya has been targeted by artillery fire. Photos from people in the area show a large plume of smoke in the area. pic.twitter.com/97dcoSFR0J— Conflict News (@Conflicts) February 18, 2020