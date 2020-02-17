Еще один россиянин заразился коронавирусом

"Согласно полученным нами пояснениям, вирус диагностирован у супруга россиянки, у которой предполагали наличие Covid-19 по состоянию на 17 февраля. Он находится в специализированном медучреждении префектуры Аити. Течение болезни без симптомов, чувствует себя нормально. Его супруга с учетом высокого риска инфицирования госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава", — уточняется в заявлении дипмиссии в твиттере.

Судно с 5 февраля находится на двухнедельном карантине в Иокогаме. По последним данным, общее число пассажиров с коронавирусом на нем превысило 540 человек. Всего на борту — 3,4 тысячи человек. Людей, у которых заболевание не выявили, начнут снимать с лайнера 19 февраля. Часть российских граждан могут в тот же день вылететь домой.