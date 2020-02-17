Опубликованная недавно в haqqin.az статья «Суды спасают бизнесменов от платы за газ?» вызвала острые дискуссии. Одни до сих пор считают, что перекрывать газ злостным неплательщикам-предпринимателям не является выходом из положения. Такой позиции, кстати, придерживаются, как отмечалось в статье, и суды. Но в ПО «Азеригаз» настаивают совсем на ином подходе. Эту позицию доводит до сведения читателей руководитель Юридического департамента Производственного объединения «Азеригаз» Вюгар Эйвазов.

Как известно, статья 13.6 закона «О газоснабжении» является одним из оснований для прекращения подачи газа в случае неуплаты абонентом в полном размере счета за его потребление спустя месяц после предъявления этого счета газораспорядителем. Тем не менее тема смыслового ограничения или усеченного толкования положения этой статьи весьма актуальна для «Азеригаз». Поскольку суды все еще продолжают принимать определения, запрещающие совершение любых действий, направленных на прекращение подачи газа в случае оспаривания абонентом долга за газ. А это крайне негативно влияет на финансовую устойчивость ПО и приводит к неоправданному росту его дебиторской задолженности. Такая широко распространенная пагубная судебная практика, освобождает предпринимателя от уплаты, увы, даже за текущий счет, образовавшийся, кстати, в рамках реализации его коммерческих целей. Получается, что суды считают вполне нормальным явлением, когда предприниматели зарабатывают за счет «Азеригаз», не задумываясь даже о том, что при этом испытывает сама эта структура.

Похоже, что результаты принятия подобных, не ограниченных суммой оспариваемого долга определений, при котором госпредприятие «Азеригаз» лишается рентабельности, претерпевает серьезные финансовые проблемы, оказывается в заранее неравном и коммерчески ущербном положении по сравнению с предпринимателями, не совсем заботит судей. А ведь ПО получает газ не бесплатно, и должен отчитываться за объемы его реализации. Также стоит отметить, что многомесячные просрочки оплаты за газ предпринимателями на основе судебных определений, негативно сказывается и на реализации плановых мер по поддержке инфраструктуры, обеспечению технической безопасности газораспорядительной сети, проведению текущих ремонтно-восстановительных работ. А в конечном итоге, все это отражается и на интересах добросовестных абонентов, в том числе и судей, которые, исправно платят по показателям счетчика.

В гражданско-правовых отношениях за просрочку любого долга можно потребовать в судебном порядке плату за неустойку (пения), то есть принять санкционные меры штрафного характера. Эта мера предназначена как для компенсации потерь продавца (исполнителя), так и дисциплинированности покупателя (заказчика). Но, увы, этот институт не действует по отношению к ПО. Типовая форма договора о купле-продаже газа, которая утверждается Кабинетом Министров («Правила пользования газом»), не предусматривает подобного положения. По-видимому, в свое время не могли предвидеть массовый характер как долговременного уклонения от оплаты за газ абонентами-предпринимателями, так и формирования судебной практики, ограничивающую применение нормы статьи13.6 Закона «О газоснабжении». Наверное, есть смысл в целях усиления дисциплинированности в своевременном произведении оплаты предусмотреть подобную норму в законодательстве, что также могло бы позитивно сказаться и на инвестиционной привлекательности данной сферы в будущем.

И без того даже такой результат, как полное удовлетворение (после длительного судебного процесса) своего искового требования оказывается не утешительным для «Азеригаз». Поскольку за этот период растет его дебиторская задолженность. А деятельность «предпринимателей», как выясняется впоследствии, не обеспечена материально-финансовыми активами, на которые можно было бы направить исполнение уже вступивших в законную силу судебных решений, пусть даже и в пользу «Азеригаз».