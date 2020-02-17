ЦИК аннулировал результаты на 5 избирательных участках

На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было рассмотрено обращение Гусейнли Ильгара, Фарзалиева Мурада и др., выдвинувших кандидатуры от Имишлинского избирательного округа №79 в связи с выборами в Милли Меджлис Азербайджана, состоявшимися 9 февраля. Информацию об этом предоставил журналистам член ЦИК Бахшейиш Аскеров.

Он сообщил, что обратившийся И.Гусейнли оспорил результаты нескольких избирательных участков, обратившись в ОИК.

«Однако при обращении в ОИК он увеличил количество участков по данному округу. Он представил 1 протокол.

Другие кандидаты также в связи со своими обращениями предъявили видеозапись. По каждому из видеокадров проведено разбирательство. Во время разбирательства на двух участках - №14 и №23 были обнаружены нарушения. В 23-м участке обнаружен факт заполнения урны стопкой бюллетеней. Кроме того, в участках №№16, 25 и 21 обнаружены нарушения, препятствующие установлению воли избирателей. Все это создает условия считать результаты по названным участкам (№№ 14, 16, 21, 23 и 25) недействительными», - сказал представитель ЦИК.

На заседании было вынесено на обсуждение и принято решение о признание недействительными результатов по пяти избирательным участкам данного округа.