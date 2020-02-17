Совбез ООН обсудит обострение ситуации в Донбассе

На заседании Совета безопасности ООН по вопросу выполнения Минских соглашений главной темой станет эскалация в Донбассе. Как передает Росбалт, спикер постпреда Украины при ООН Олег Николенко сообщил в Facebook, что Киев поднимет вопрос о сегодняшних обстрелах населенных пунктов.

Созванное Россией заседание начнется в 23:00, делегацию Украины возглавит замглавы МИД страны Сергей Кислица.

«Украина поднимет вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, которое проводится сегодня», — написал Николенко.

Тем временем посольство США в Украине призвало РФ соблюдать Минские соглашения в связи с обострением ситуации в Донбассе. Ведомство в Twitter выразило глубокую обеспокоенность в связи с происходящим.