Недавний случай произошел на станции «Нариман Нариманов». Работники метрополитена успели отключить напряжение на рельсах, и свалившегося на пути человека удалось спасти. В январе такое же случилось на станции «Азадлыг проспекти». А в декабре прошлого года на «28 Мая» мужчина сам спрыгнул на рельсы. К счастью, машинист вовремя затормозил. Еще раньше, в ноябре, также успели вытащить пассажира, задумавшего такой способ самоубийства, на станции «Насими».

В последнее время в Бакинском метрополитене участились инциденты с падением пассажиров на рельсы и попытками суицида.

Как показывает статистика, большинство инцидентов в метро заканчиваются благополучно. Однако несомненный рост случайных и преднамеренных падений на рельсы настораживает. Видимо, руководству метрополитена для безопасности пассажиров пора принимать дополнительные меры, тем более что каждый подобный случай оборачивается для ведомства немалыми материальными потерями.

Удивительно, но в пресс-службе ЗАО «Бакинский метрополитен» haqqin.az сообщили, что статистика случаев с падением пассажиров на рельсы у них не ведется, и предложили по этому поводу обратиться в МВД. Вместе с тем сотрудники метро и обнадежили, заявив, что возможность установки на платформах станций специальных заграждений, чтобы обезопасить пассажиров, предотвратить какие бы то ни было падения на рельсы, руководством уже рассматривается.

Надо сказать, что в мировой практике защитные ограждения в метро используются во многих странах. На станциях метрополитена в Лондоне, Дубае, Санкт-Петербурге и др. оборудованы защитные стенки из оргстекла с автоматическими дверями, которые открываются синхронно с дверями вагонов. Это позволяет предотвратить падение в случае, если пассажир оступится и может упасть с платформы или кого-то в давке столкнут с нее, а также попытки суицида. Кстати метрополитены с такими стенками имеют дополнительную прибыль, так как них можно демонстрировать рекламные и социальные ролики, размещать печатные рекламу и объявления.

Однако установка заграждения сопряжена с немалыми техническими проблемами. Как отметили в Бакметрополитене, при проектировании станций в 60-е годы прошлого века установка ограждений на платформах не предусматривалась даже в будущем. И теперь расширение платформ, предназначенных для пяти вагонов, практически невозможно. По этой причине приходится искать другие способы для повышения безопасности пассажиров.

«В настоящее время идет процесс исследования технико-эксплуатационных возможностей метрополитена и зарубежного опыта установки защитных стенок. В частности, обследуется состояние несущих конструкций платформы, возможностей их укрепления, чтобы в дальнейшем повысить устойчивость платформ. Изучаются также технические параметры автоматической защитной стены», - сообщили в пресс-службе бакинского метро.

А вот в проект строительства новых линий метро и новых станций, где платформа будет рассчитана уже на семь вагонов, установка защитных ограждений изначально будет внесена. Вместе с тем, несмотря на то, что для установки на действующих станциях заградительных стен потребуются длительные исследования и крупные финансовые средства, Бакметрополитен собирается оборудовать специальные ограждения на узловой и самой загруженной станции «28 мая», причем за счет собственных средств ЗАО.