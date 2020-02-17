Правда, в течение нескольких месяцев она чувствовала недомогание — у нее была рвота, чувствовала боли в области живота. Молодая женщина объясняла это проблемами с пищеварением. Она и не подозревала, что беременна, так как у нее бывали месячные. В августе прошлого года, когда она почувствовала себя плохо, мать посоветовала пойти принять ванну, чтобы уменьшить боль. Никто из них не представлял себе, что там произойдет: Бретани родила ребенка, весом в 2 кг 200 граммов и ростом 52 сантиметра! Теперь Бретани не представляет себе жизни без дочурки Мадлен. Конечно, ее молодой человек был поражен таким сюрпризом, и теперь он тоже счастлив.

Необычный случай произошел в Техасе (США). 20-летняя тренер по софтболу, студентка Бретани все 9 месяцев не догадывалась, что... беременна.

Этот случай не первый и, вероятно, не последний в истории.

Вот еще такая история. У 35-летней жительницы Флориды Дерия Яквок однажды начали болеть плечи. Она посчитала, что это последствия операции по уменьшению желудка, которую ей сделали недавно. Пошла к врачу, и это было очень вовремя: на приеме ей сказали, что она вот-вот ждет ребенка! Через минуту, там же, американка родила.

Очередным примером является австралийская модель Эрин Лангмейд, которая тоже родила в ванне — все произошло там в течение 10 минут. Она, как и другие героини этого рассказа, не знала о своей беременности.

Случаев таких в мире не так мало. Но каждый из них все-таки — повод в очередной раз удивиться чудесам природы.