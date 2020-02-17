Началось с того, что Илон Маск объявил конкурс на создание нового транспортного средства под названием hiperloop. Силами помериться в этом конкурсе решили ученые и инженеры с разных концов света, в том числе и из Польши — из Варшавской Политехники (технический университет — прим.авт. ).

Поезд, который не едет по рельсам, а перемещается в воздухе благодаря явлению магнитной левитации, не генерирует загрязняющих среду веществ и движется со скоростью звука, то есть около 1200 километров в час - фантастика из блокбастера? Нет, это недалекая реальность, о которой поляки могут рассказать подробнее.

И в этом порыве был смысл — дважды студенты этого вуза дошли до так называемых финальных розыгрышей и даже смогли протестировать свою машину на территории компании Илона Маска Space X в Америке. Первый успех подогрел их аппетит, и они решили внедрить свою идею на европейских железных дорогах. Так возник поезд Hyper Poland.

Хотя строительство нового транспортного средства задание не из легких, фирма-проектировщик уже имеет на своем счету первые успехи. Среди них поддержка мировых экспертов в области транспорта, а это значит интерес со стороны множества инвесторов со всего мира.

Кроме технологии hyperloop инженеры проекта Hyper Poland разработали и новаторский проект magrail, то есть магнитной колеи, которая могла бы обеспечить движение (что важно) по уже существующей инфраструктуре железных дорог со скоростью до 415 километров в час!

Это значительно быстрее уже бегающего по польским железным дорогам Pendolino – скоростного поезда итальянского производства.

Я не раз пользовался этим стремительным средством передвижения — он, кроме скоростных качеств, комфортабелен, скорость около 200 километров в час практически не чувствуется даже на поворотах, благодаря технологии «маятника».

Что касается нового поезда на магнитной подушке, то изобретатели создали модель в размере 1:5, возможности которой были представлены в Варшаве в одном из бизнес-центров. Во время показа поезд развил скорость 50 километров в час — малую часть того, что может быть в будущем, и это было впечатляюще. Как сказала изданию INNPoland одна из создательниц проекта Кащя Фольянты, оба проекта - Hyper Poland и magrail – международные.

- Несомненно, мы бы хотели, чтобы первая трасса возникла в Польше, однако такое решение принимается на очень высоком, министерском уровне. Мы не в состоянии влиять на такое решение, а с другой стороны, не хотим ограничиваться деятельностью только на территории Польши.

Нашим проектом уже заинтересовались железные дороги Италии, Германии, Голландии, а также в другой части света — в Индии. С точки зрения транспортной сферы Польша, а также страны Восточной Европы, такие как Украина, Беларусь, Балтийские страны значительно отстают от современного Запада.

В то же время с точки зрения К.Фольянты, magrail - это все же преимущество, а не препятствие. Она говорит:

- Вместо того, чтобы строить в этих странах новые трассы можно внедрить наши новые технологии на уже существующей инфраструктуре, и тем самым перестать отставать от западных соседей. Тем более что модернизация железнодорожных путей и подключение их к магнитной колее будет стоить от 6 до 8 миллионов евро. Это наполовину дешевле, чем строить новые высокоскоростные пути. Как вытекает из расчетов Hyper Poland, поезд системы magrail позволит сократить время в пути от 48 до 70 процентов. Таким образом, благодаря инвестициям в размере 1,4-1,9 миллионов евро расстояние в 293 километра между Варшавой и Краковом можно будет преодолеть всего за 1 час и 10 минут, вместо нынешних 4 с лишним часов.

Когда это станет реальностью? Госпожа Фольянты уверена, что magrail может появиться на польских или ервопейских железных дорогах через несколько лет, а hyperloop надо будет ждать от десятка до нескольких десятков лет.

Прогнозы прогнозами, а жизнь часто опережает все расчеты и фантастика становится реальностью раньше их. Возможно, что польский стартап сможет покорить время и поезда на магнитной подушке отправят в прошлое разработки недавнего времени — такие, например, как Pendolino, которым поляки гордятся.

Надо сказать, что пока три страны Балтии никак не могут сдвинуть с места международный проект Rail Baltica, поляки уже, можно сказать, вынесли ему приговор — устаревший...