В Китае погибшим в борьбе с коронавирусом присвоят звание «павших героев»

Власти Китая опубликовали циркуляр, в котором предусматривается присвоение звания «павших героев» медицинским работникам и другим людям, погибшим в борьбе с эпидемией пневмонии COVID-19, вызванной новым коронавирусом.

Как сообщает информагентство «Синьхуа», в документе сказано, что звание присвоят участникам борьбы с заболеванием, которые погибли вследствие прямых контактов с предполагаемыми или подтвержденными случаями заболевания. Они заразились коронавирусом во время выполнения служебных обязанностей, в том числе по диагностике, лечению, уходу за больными, контролю внутрибольничной инфекции, сбору образцов, выявлению патогенных организмов и переносу пациентов.

В документе отмечается, что «при соблюдении определенных критериев» звание «павших героев» также может быть присвоено другим людям, пожертвовавшим собой в борьбе с эпидемией.

В документе также делается акцент на выражении соболезнования и выплате компенсации семьям павших героев. Циркуляр был подготовлен Министерством по делам ветеранов КНР и Управлением по политической работе Центрального военного совета.