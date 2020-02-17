Зеленский: Украина уверенно идет к концу войны в Донбассе

Несмотря на утреннюю провокацию противника в Донбассе, Украина уверенно приближается к миру, заявил президент Владимир Зеленский на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

«У нас было заседание СНБО. Мы начали с вопроса провокации, которая произошла сегодня утром на линии соприкосновения. Провокации бывают. Армия, соответственно, мощно ответила, ситуация полностью контролируется. Мы уверены, что эта провокация не изменит курс на то, что мы идем уверенно и приближаемся к прекращению войны и к миру», - сказал Зеленский, которого цитирует ТАСС.

По его словам, «только с сильной армией можно садиться за стол переговоров».

Утром 18 февраля боевики атаковали позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный, в результате один украинский военный погиб, четверо получили ранения.

Атака на позиции украинских военных произошла в 5-ю годовщину боев за Дебальцево Донецкой области. В феврале 2015 года здесь погибли 110 украинских военнослужащих, 270 были ранены.