Из-за коронавируса миру грозит дефицит iPhone

В связи с распространением коронавируса компания Apple решила временно ограничить поставки iPhone, которые производят в Китае.

Компания ранее приостанавливала производство техники, сейчас оно постепенно возобновляется, но происходит это крайне медленно. На поставки iPhone решено наложить временное ограничение по всему миру, заявили в Apple, пишет "Москва24".

Компания уже понесла убытки из-за коронавируса - в Китае закрыты фирменные магазины, затем приостановлено производство.

ВОЗ признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба. От этой болезни умерли почти 1,9 тыс человек, распространение вируса продолжается.