Российским министрам могут запретить хранить деньги за рубежом

В Конституцию России предлагается внести поправку, запрещающую членам правительства иметь счета или вклады в банках, расположенных за пределами РФ. Об этом заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению основного закона Павел Крашенинников.

«Председателю правительства, заместителю председателя правительства, федеральным министрам, иным руководителям федеральных органов исполнительной власти запрещается иметь счета (вклады), хранить наличные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ», — зачитал он предлагаемую поправку.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил принять поправку к Конституции, которая бы запрещала принимать на госслужбу лиц, имеющих второе гражданство или вид на жительство в другой стране.

Ожидается, что голосование по принятию поправок в Основной закон РФ состоится 22 апреля. Подготовкой предложение по изменению Конституции занимается специальная рабочая группа.