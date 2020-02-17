Российским министрам могут запретить хранить деньги за рубежом

В Конституцию России предлагается внести поправку, запрещающую членам правительства иметь счета или вклады в банках, расположенных за пределами РФ. Об этом заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению основного закона Павел Крашенинников.

Павел Крашенинников

«Председателю правительства, заместителю председателя правительства, федеральным министрам, иным руководителям федеральных органов исполнительной власти запрещается иметь счета (вклады), хранить наличные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ», — зачитал он предлагаемую поправку.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил принять поправку к Конституции, которая бы запрещала принимать на госслужбу лиц, имеющих второе гражданство или вид на жительство в другой стране.

Ожидается, что голосование по принятию поправок в Основной закон РФ состоится 22 апреля. Подготовкой предложение по изменению Конституции занимается специальная рабочая группа. 

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