Ильхам Алиев на встрече с Вюсалом Керимли рассказал, как спас Баку от грандиозных пробок

«Все эти автобусы производства ведущих компаний мира. Это наш сознательный выбор. Потому что в Баку должны быть применены самые современные технологии, и одним из главных условий является соответствие транспортных средств самым высоким стандартам. Также должен сказать, что закупленные пять лет назад автобусы еще даже не были запущены на рейсы в странах, где они были произведены. То есть завозятся самые современные автобусы», - сказал глава государства.

«Бакинское транспортное агентство завершило прошлый год с хорошими результатами. Считаю, что прошедший год был успешным для агентства. Однако мы не должны довольствоваться достигнутыми результатами, предстоит еще много работы». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главой Бакинского транспортного агентства Вюсалом Керимли.

Ильхам Алиев отметил, что по его поручению ежегодно из бюджета выделяются достаточно большие средства и по линии БТА ежегодно в среднем завозится 300 новых автобусов.

В свою очередь, глава БТА Вюсал Керимли отметил, что в целом за пять лет в Баку были обновлены 855 автобусов. «Из них 600 привезены БТА из-за рубежа, остальные - со стороны частных перевозчиков. До сих пор автобусный парк в Баку обновился на 40%. Ежегодно с этой целью в Азербайджан импортируется около 300 автобусов, тем самым в ближайшие три года мы планируем обновить автобусный парк на 100%», - сказал он.

В то же время Вюсал Керимли отметил, что завезенные ими автобусы работают на сжиженном природном газе (СПГ), что наносит меньший вред окружающей среде. Даже в крупных городах мира все еще очень мало автобусов, которые работают на СПГ.

«Еще одним новшеством в этом году будет создание в различных местах хабов для автобусов. В сентябре прошлого года вы дали соответствующее поручение во время открытия хаба «Кероглу», - сказал он.

Вюсал Керимли также отметил, что одной из основных проблем, связанных с водителями автобусов, является отсутствие контроля со стороны перевозчиков за их профессиональной подготовкой и рабочим графиком. Для решения этой проблемы был создан Центр обучения водителей, где уже прошли обучение свыше 2800 водителей автобусов.

Кроме того, в 2018 году были определены новые требования к службе такси. В этих требованиях определены какие виды такси могут действовать в городе и в аэропорту, и тарифы.

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение тем, что проведенная за последние годы в Баку работа носит комплексный характер и охватывает все сферы, связанные с транспортом.

«Очень хорошо, что в настоящее время ведется координационная работа между всеми видами транспорта. Считаю, что на очередном этапе услуги такси, метро и автобусов должны быть в более тесной связи друг с другом. Основной вопрос - это снижение пробок. Конечно, для этого мы не можем ограничиться только строительством новых дорог и развязок. Однако, если бы за последние 10-12 лет в Баку не были бы реализованы крупные дорожные инфраструктурные проекты, то сегодня городской транспорт не мог бы двигаться из-за пробок. Это правда. Достаточно оглянуться и посмотреть на картину, которая была 10 лет назад, чтобы все увидели и поняли. Наши основные транспортные артерии, можно сказать, были в плачевном состоянии. Основная дорога, соединяющая город с аэропортом, несмотря на то, что считалась четырехполосной, на самом деле была двухполосной и на ней было несколько кругов. Однако сегодня там нет ни одного круга и есть возможности комфортно доехать из аэропорта в город», - сказал он.

Глава государства также затронул тему безопасности, подготовки водителей, их медицинское обследование и рабочий график.

«Недавно я сказал, что никто не должен работать более 8 часов в день. Если кто-то незаконно эксплуатирует работников, то получит наказание. Конечно, уверен, что работающие в Бакинском транспортном агентстве водители соблюдают эти критерии. Также важен вопрос комфорта людей. Люди очень комфортно чувствуют себя в современных автобусах. В принципе должны быть такие автобусные услуги, чтобы даже люди, имеющие собственные транспортные средства предпочитали передвигаться городским транспортом. Считаю, что мы приближаемся к этой цели», - сказал глава государства.

Глава БТА Вюсал Керимли также отметил, что строительство домов в поселках вблизи дорог создало сложности для дорожной инфраструктуры. По его словам, в четвертом квартале 2020 года Агентство планирует в поэтапном порядке обеспечить автобусами бакинские поселки в соответствии с размерами местных дорог и степени разворота, поскольку движение 12-метровых автобусов в ряде поселков не представляется возможным.

«Из 415 автобусов, которые будут приобретены в текущем году, 115 уже заказаны, на поставку остальных 300 будет объявлен тендер. В том числе, мы планируем привезти 8-ми и 9-метровые автобусы, более безопасные для движения внутри города и в поселках. В то же время, со стороны частных автоперевозчиков в марте ожидается доставка около 50 автобусов, которые будут запущены на маршрутные линии в направлении столичных поселков», - сказал он.

Вюсал Керимли добавил, что в поселках они планируют создать малые автобусные хабы вокруг кольцевой железной дороги, что позволит пассажирам добираться до центра города либо автобусом, либо поездом

Глава БТА также коснулся проблем с паркингом в городе: «В этом году мы привлекли международных консультантов, чтобы вопрос с паркингом в Баку был проанализирован не только с инфраструктурной точки зрений, но и экономической. Потому, что город должен быть поделен на зоны. Проанализировав дороги во время пробок должно быть определено сколько необходимо построить подземных и надземных парковок, должны быть определены их тарифы. Тариф на парковку в центре города должен отличаться от тарифа в зоне «В». В связи с этим в первой половине этого года мы совместно с другими соответствующими структурами подготовим отчет и представим его вам».