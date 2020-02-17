ЦИК отменил результаты еще на двух избирательных участках

На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии были рассмотрены жалобы кандидатов в депутаты от II Бинагадинского избирательного округа №9 Гюнель Сафаровой, Эльшада Мусаева и других кандидатов.

Как сообщает Trend, член ЦИК Габиль Оруджев отметил, что жалобы были объединены в единое производство: «Несмотря на малое количество избирателей на некоторых избирательных участках, было выявлено искусственное завышение числа избирателей, попытки помешать наблюдателям вести наблюдение. Материалы расследования окружного избиркома были приложены к обращению. В ходе разбирательства указанные в обращении факты не подтвердились. Поэтому я предлагаю оставить без изменения решение окружной избирательной комиссии».

Г.Оруджев добавил, что на распространенных в соцсетях кадрах подтвердились вопросы, оспоренные на избирательных участках №№31 и 35, поэтому результаты выборов на этих участках следует признать недействительными.

Обращение было вынесено на обсуждение на заседании ЦИК, и было решено частично удовлетворить жалобу. В решении итоги голосования на избирательных участках №№31 и 35 признаны недействительными.