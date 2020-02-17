США ввели санкции против «дочки» «Роснефти»: акции компании рухнули

Вашингтон вводит санкции в отношении компании Rosneft Trading, S.A и ее президента Дидье Касимиро. Это связано с продажей нефти из Венесуэлы, заявила на телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

"Сегодня Министерство финансов США ввело санкции в отношении принадлежащей России брокерской компании Rosneft Trading, S.A и ее президента Дидье Касимиро за то, что она выступала посредником при продаже по всему миру нефти из Венесуэлы от лица нелегитимного режима Мадуро", - цитирует ТАСС.

США предоставят странам и компаниям генеральную лицензию сроком на 90 дней для завершения сделок с Rosneft Trading. В то же время американская сторона выражает уверенность в том, что глобальные нефтяные рынки будут стабильными.

На фоне этой новости акции "Роснефти" продемонстрировали резкое падение (почти на 5%) в ходе торгов на Московской бирже, сообщает ТАСС.