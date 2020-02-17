Крупнейший банк Европы уволит десятки тысяч сотрудников

Один из крупнейших банков в Европе — британский HSBC — решил провести масштабную реструктуризацию, в рамках которой намерен избавиться от активов на 100 миллиардов долларов и уволить 35 тысяч работников за три года. Об этом сообщает Reuters.

Банку пришлось пойти на это по нескольким причинам: во-первых, это связано с замедлением роста на основных рынках и выходом Великобритании из Евросоюза. Во-вторых, холдинг стремится стать более конкурентоспособным в условиях распространения коронавируса, пишет Лента.ру.

Теперь HSBC необходимо закрыть около трети из 224 филиалов и повысить доходность в США: именно там на протяжении многих лет доходность оказывалась ниже рынка.

Что касается эпидемии, то в банке отметили ее существенное влияние как на работу персонала, так и на клиентов банка. Кроме того, в долгосрочной перспективе это может привести к падению прибыли.