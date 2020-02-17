ЦИК принял решение по Сабаильскому избирательному округу №29

На сегодняшнем заседании ЦИК была рассмотрена жалоба кандидата по Сабаильскому избирательному округу №29 Бахтияра Гаджиева. Как сообщает Qafqazinfo, об этом сказал член ЦИК Рамиз Ибрагимов.

По словам Ибрагимова, в своей жалобе Б.Гаджиев потребовал отмены результатов голосования на 22 избирательных участках.