ЦИК принял решение по Сабаильскому избирательному округу №29
На сегодняшнем заседании ЦИК была рассмотрена жалоба кандидата по Сабаильскому избирательному округу №29 Бахтияра Гаджиева. Как сообщает Qafqazinfo, об этом сказал член ЦИК Рамиз Ибрагимов.
По словам Ибрагимова, в своей жалобе Б.Гаджиев потребовал отмены результатов голосования на 22 избирательных участках.
Р.Ибрагимов отметил, что в результате проведенного разбирательства в соответствии с требованиями избирательного законодательства имеются факты, дающие основание признать недействительными результаты выборов на избирательных участках №№ 1, 5, 9, 11, 17 и 25. Поэтому результаты голосования на этих избирательных участках должны быть признаны недействительными.
ЦИК частично удовлетворил жалобу, приняв решение об отмене результатов голосования на избирательных участках №№1, 5, 9, 11, 17 и 25 Сабаильского избирательного округа №29.
Отметим, что в 29-м Сабаильском избирательном округе лидером является Нигяр Арпадараи.