Путин отправил своего помощника в отставку

О том, что Сурков больше не планирует работать в Кремле, 25 января сообщил в своем Telegram-канале близкий к нему политолог, глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он объяснил решение чиновника «сменой курса на украинском направлении».

В последние годы Владислав Сурков занимался украинским направлением, курировал Донбасс и переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины. В его сфере ответственности также были Южная Осетия и Абхазия.