Представитель Эрдогана: Переговоры с Россией пока не принесли результатов

Турция не удовлетворена результатом переговоров с Россией по урегулированию в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

"Не вышел тот результат переговоров, который бы нас удовлетворил. Мы не приняли карту границ зоны деэскалации, которую предложила Россия. У нас нет таких целей, как нефть или захват территории. Мы хотим только защитить мирных жителей и добиться стабильности в регионе. Волны беженцев постепенно давят на Турцию… Для защиты жителей региона наши военные и бронетехника будут по-прежнему направляться в Идлиб", - сказал Калын журналистам, передает РИА Новости.

"Мы не хотим ухудшить отношения с Россией, но атаки режима нужно предотвратить", - подчеркнул представитель Эрдогана.

Переговоры РФ и Турции по Идлибу пока не принесли результатов, которые удовлетворили бы Турцию, сказал Калын.