В haqqin.az пришли женщины с жалобой на гражданку Грузии и экс-депутата Эльтона Мамедова

Инара Рафикгызы, отдел криминальных расследований 21:23

Группа женщин обратилась в редакцию haqqin.az с просьбой найти управу на мошенницу Лейлу Джанашия, жертвами которой они стали. Гражданка Грузии Л.Джанашия, воспользовавшись доверчивостью и мягкосердием женщин, присвоила их имущество и деньги. Причем Нубар Алиева, Ребека Сахтарова, Ярослава Агамалиева, Элизабет Лашкхи, Лейла Гасымова уверяют, что эту женщину опекает бывший депутат Эльтон Мамедов, брат экс-министра транспорта Зии Мамедова, и поэтому никто в Баку не решается приструнить мошенницу. Собственно она везде и представляется как «близкий человек Эльтона Мамедова». На самом же деле экс-депутат, как и некоторые другие влиятельные и состоятельные люди страны, является клиентом Лейлы Джанашия – покупал у нее антиквариат, которым она промышляет.

«Присвоила наше имущество, да еще и клевещет на нас» «Лейла брала у нас вещи и деньги и ничего возвращать не желает. Поскольку она пользуется поддержкой Эльтона Мамедова, ей удается уклоняться от ответственности. Вообще, как нам кажется, большую часть из присвоенных средств она отдает этому бывшему депутату. Об этом свидетельствует постоянная телефонная связь между ними, а это сотни звонков и эсэмэсок в месяц, и они могли бы стать убедительным доказательством для следствия. Но этот факт почему-то не привлек внимания…», - возмущаются обратившиеся в редакцию. Судя по документам, представленным пострадавшими женщинами в нашу редакцию, они не раз сообщали в правоохранительные органы о мошеннических действиях Лейлы Джанашия, подавали на нее заявления, однако никакой реакции не последовало. «Кто-то помогает ей всегда выходить сухой из воды. Мало того, она еще и сама жалуется на обманутых ею людей в правоохранительные органы», - говорят пострадавшие. Первой в сети попала ближайшая подруга Гражданка Грузии Ребека Сахтарова утверждает, что от действий Джанашия больше всех пострадала она. Ребека всегда считала Лейлу близкой подругой, землячкой, для которой всегда были открыты двери ее дома. «Познакомились с ней в 2005 году, когда переехала из Тбилиси в Баку. Лейла с мужем жила на съемной квартире неподалеку от нас. Она занималась торговлей – продавала мелкие вещи и старинные фигурки. Потом ее муж умер, она осталась без поддержки и жилья, и я приютила Лейлу в своем доме. В то время я взяла в аренду магазин. Стала торговать антиквариатом, который привозила из Турции. Лейла сказала, что поможет продать старинное серебро, вазы. Забрала их, но потом ни денег, ни этих вещей я не видела. В общей сумме это 207 тысяч долларов…» - рассказала Сахтарова. А еще раньше из дома посочувствовавшей аферистке женщины стали пропадать деньги, дорогая посуда и другие вещи. Как потом выяснилось, сын Лейлы проиграл эти деньги в казино. Но обокрала подобным образом Джанашия не только Ребеку. Она постаралась влезть в доверие всем знакомым Сахтаровой, и многие из них потом не могли вернуть выпрошенные аферисткой деньги и вещи. «Всем показывала фото больного ребенка…» Элизабет Лашкхи, тоже гражданка Грузии, но уже много лет живет в Баку и владеет здесь небольшим посудным магазином. С Лейлой Джанашия познакомилась в универмаге «Баку». «Она приходила в универмаг. Рассказывала, что кто-то ее обманул, не возвращает ее деньги. Это уже потом стало известно, что это она всех обманывает, присваивает чужие деньги. Она показывала мне фото больного ребенка, говорила, что это ее внук, которому срочно нужна операция. Я дала ей 50 тысяч долларов, которые она не вернула до сих пор», - сообщила Лашкхи.

Жительница Баку Нубар Алиева тоже познакомилась с Лейлой в универмаге, и вскоре они стали близкими подругами. Лейла стала бывать у Нубар дома, рассказывать ей о своей несчастной жизни, отсутствии жилья и денег. Сказав о последнем, она обычно просила хоть немного материально помочь ей. «То про проблемы сына скажет, то опишет, как тяжело приходится брату. А еще ее матери срочно нужна была операция, и внука надо лечить, а денег нет... Я очень сердобольный человек, не могу оставить людей в беде, вот и давала Лейле деньги в долг. И поначалу она их возвращала. Но потом она взяла сразу много и уже два года не отдает…», - говорит Нубар Алиева. Всего, как уверяет Алиева, Джанашия должна около двухсот тысяч долларов. Нубар нашла свою пропавшую вместе с ее деньгами Лейлу в церкви, куда та исправно ходила каждую неделю. «Представляете, она в присутствии священника поклялась, что вернет долг. Падала на колени, плакала… Я была уверена, что если она обещает в храме, то не обманет. Но после этого Лейлу больше не видела», - возмущается Нубар Алиева. Работающая учительницей Ярослава Агамалиева была соседкой Нубар Алиевой и Лейлу узнала через нее. Это знакомство обошлось ей в три тысячи манатов и четыре тысячи долларов. «Меньше всего денег она взяла у меня, но ведь для меня они были совсем не лишние», - жалуется женщина. В 2009 году Лейла Джанашия познакомилась и смогла втереться в доверие к бизнесвумен Диляре Багировой. Вскоре она попросила у новой подруги в долг 55 тысяч долларов. В качестве залога Джанашия оставила поддельные серебряные изделия, на которых значилась проба «925». Первым человеком, который пожаловался на Лейлу Джанашия в полицию, была Диляра Багирова. «Познакомились через Ребеку. Начиная с 2010 года я неоднократно давала ей деньги в долг, и каждый раз она возвращала. В 2016 году она снова пришла за деньгами, плакала, сказала, что ее внук тяжело болен и на его лечение срочно нужны деньги. Я ей поверила и частями передала 55 тысяч долларов. Через почти два года попросила вернуть долг, но Лейла сказала, что денег у нее нет, но может дать в залог семь серебряных ваз. Когда я поняла, что деньги мне не вернут, решила продать эти вазы, но оказалось, что они не серебряные», - пожаловалась женщина. В мае прошлого года Диляра Багирова обратилась в Управление полиции Сабаильского района с заявлением на Джанашия. Дело поручили следователю Джавиду Мамедову. «В полиции произвели экспертизу этих якобы серебряных изделий, которые вручила мне Лейла. Было установлено, что это обычный металл, а не серебро. В полицию вызвали и Лейлу. Она во всем созналась, обещала в ближайшее время вернуть долг», - сказала Багирова. Однако вскоре следователь Мамедов по какой-то причине закрыл дело, и денег Багирова так и не увидела. После этого в прокуратуру Сабаильского района пожаловалась и Ребека Сахтарова, но и ее заявление рассматривать не стали. «Мне сказали, чтобы я ночью пошла и забрала свой товар. Но как мне это сделать? Меня же саму потом обвинят в воровстве. Мы жаловались везде, но наше дело не расследуют», - жалуется Багирова. По ее словам, как-то раз она случайно встретила на площади Фонтанов бывшего депутата Эльтона Мамедова.