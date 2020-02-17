Гражданам Китая запретили въезд в Россию
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое временно запрещает гражданам Китая въезжать в страну для туризма, работы и в личных целях.
«С 00:00 местного времени 20 февраля 2020 года временно приостановить пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу Российской Федерации, въезжающих на территорию РФ в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях»,— сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания оперативного штаба по коронавируса, передает ТАСС.