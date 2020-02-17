Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 22:00

Рано утром 18 февраля в Луганской области передовой наблюдательный пост Вооруженных сил Украины был атакован двумя штурмовыми группами противника при массированной огневой поддержке с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Использовались ствольная артиллерия калибра 152 и 122 мм, минометы 120 и 82 мм, велся огонь из танков.

Это нападение – самая масштабная операция сепаратистов с 2018 года. Обычные будни на линии размежевания сводятся к спорадическим минометным налетам, снайперскому огню и действиям диверсионно-разведывательных групп, устанавливающих противопехотные мины. Основные потери в ВСУ – именно от подрывов и снайперского огня. Штурмовые действия в условиях долгой окопной войны чреваты большими потерями, поэтому стороны их избегают. В этот раз целью атаки стал оборудованный в январе и укрепленный наблюдательный пункт в «серой зоне», то есть вынесенный за основные позиции украинских сил. Под его контролем была важная дорога, связывающая Северодонецк с Луганском, и с него хорошо просматривались передовые позиции сепаратистов. Бой шел около пяти часов, по данным Министерства обороны, один украинский военнослужащий погиб, трое ранены. В атаке принимали участие около двух десятков солдат противника, наблюдательный пост пришлось оставить. Ответный огонь накрыл позицию, с которой отошли украинские военные, также было применено подавление артиллерийской поддержки, к месту столкновения подтянуты резервы. После этого, по сообщению Генштаба Украины, сепаратисты запросили режим тишины, чтобы забрать погибших и раненых. Малое количество потерь с украинской стороны, несмотря на массированный огонь в этом боестолкновении, и быстрый отпор говорят о том, насколько украинская армия научилась воевать за последние годы, отработав до автоматизма боевое взаимодействие. Но общественная реакция в Украине на это, в общем, заурядное событие весьма локального значения оказалась очень острой.

Во-первых, в стране действительно отвыкли от сообщений о сколько-нибудь серьезных боях, при том, что, к сожалению, свыклись с новостями о потерях, которые случаются раз в два-три дня. Всего за прошлый год, с декабря 2018 по декабрь 2019 года, на востоке погибли 132 военнослужащих, около 700 получили ранения. Во-вторых, и это главное, нынешнее обострение произошло на фоне заявлений Владимира Зеленского о том, что мирный процесс набирает силы. Очевидно, произошедшее не укладывается в картину мирной поступи. Президент Зеленский очень осторожно прокомментировал бой в Луганской области, назвав его провокацией, которая срывает мирный план. «Мы уверены, что эта провокация не изменит курс – потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров – курс к тому, что мы идем, уверенно приближаемся к прекращению войны и к миру», - заявил он после заседания Совета национальной безопасности и обороны. В то время как Москва наглядно показывает пределы возможностей украинского президента-миротворца, он старается не отрезать окончательно пути к урегулированию. Слишком большая ставка сделана им на мир, Владимир Зеленский не может допустить, чтобы она совсем не сыграла. В Кремле это понимают и поддавливают в преддверии нового раунда переговоров в «нормандском формате» с участием России, Германии и Франции. Цель – вернуть оккупированные территории Украине исключительно на своих условиях, со всеми признаками автономии и возможностью ветировать внешнеполитический курс страны в ЕС и НАТО. Зеленский на это категорически не согласен, опираясь на широкое общественное мнение. Его надежда основывается на том, что война в Донбассе становится все большей обузой России, и что Путин в конце концов пойдет на урегулирование из прагматичных соображений. Один из важных факторов – международные партнеры Украины, которые в свою очередь оказывают давление на Россию.