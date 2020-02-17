Бывшего палача ИГ задержали на стройке в Турции

Сотрудники турецкого подразделения по борьбе с терроризмом задержали в городе Бурса бывшего боевика террористической организации «Исламское государство», выполнявшего функции палача. Об этом сообщает Daily Sabah.

Согласно информации, 50-летний сириец, известный как Абу Таки аль-Шами, был задержан на строительной площадке. Как утверждают турецкие силовики, ранее аль-Шами был палачом при одном из лидеров ИГ в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, которая считалась главным оплотом джихадистов. В частности, задержанный появлялся в одном из пропагандистских видеороликов ИГ — на кадрах запечатлено, как он казнит мирного жителя выстрелом в затылок, пишет «Лента.ру».

Как сообщает издание Hurriyet, некоторое время назад аль-Шами вернулся к мирной жизни и начал работать газовщиком в Турции. По информации Daily Sabah, спустя сутки после задержания предполагаемого палача турецким силовикам удалось задержать еще троих человек, подозреваемых в связях с ИГ.