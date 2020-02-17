Кто самый пожилой житель Азербайджана
Cамым пожилым жителем Азербайджана является 104-летняя Мирзаде Джаббарова из села Сютамурдов Ленкоранского района, сообщила Trend директор Института физиологии Национальной академии наук Азербайджана доктор биологических наук Улдуз Гашимова.
Согласно информации, об этом стало известно после верификации (уточнения) возраста всех остальных долгожителей республики.
Гашимова отметила, что до этого самой пожилой жительницей Азербайджана среди верифицированных долгожителей считалась 108-летняя Васма Мамедова, которая скончалась в 2018 году.