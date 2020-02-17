Китай открывает свой рынок для американского сжиженного газа

Как сообщает Deutsche Welle, Министерство финансов КНР опубликовало сегодня список из 696 наименований американских товаров, импорт которых со 2 марта в течение года не будет облагаться заградительными пошлинами, введенными в ответ на аналогичные меры США. В список вошли также энергоносители.

Тем самым китайская сторона выполняет обязательства, взятые на себя в рамках соглашения о первой фазе торговой сделки США-КНР. Оно было подписано в Вашингтоне 15 января после продолжавшейся примерно полтора года торговой войны между двумя странами. Этот документ обязывает Пекин резко, как минимум на 200 млрд долларов за два года, увеличить импорт американской продукции. В частности, закупки энергоносителей из США, а именно нефти, нефтепродуктов, газа и угля, должны вырасти за этот период по сравнению с 2017 годом на 52,4 млрд долларов.

Выполнение этого соглашения приведет к тому, что США уже в 2021 году могут стать основным поставщиком энергоресурсов в Китай, обогнав и существенно потеснив Россию, заявила научный сотрудник Института немецкой экономики в Кельне Сонья Бер.

В интервью DW она подчеркнула, что в случае снижения пошлин на американский СПГ, в чем на тот момент еще не было уверенности, Китай может начать усиленно закупать в США именно его. "Это, в свою очередь, могло бы отрицательно сказаться на Австралии и Катаре, а также на перспективах увеличения поставок российского газа на китайский рынок", - указала Бер.

Сделка с США обязывает Китай уже в этом году увеличить закупки американских энергоносителей на 18,5 млрд долларов, отмечает DW. В результате с марта, скорее всего, усилится переориентация потоков сжиженного газа из Катара, Австралии и других стран с китайского на европейский рынок и снизится интерес КНР к наращиванию закупок трубопроводного газа из России.