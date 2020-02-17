Трамп: Эрдоган жесткий парень, но у нас хорошие отношения

Президент США Дональд Трамп заявил, что работает с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по ситуации в сирийском Идлибе, сообщает РИА Новости.

"У меня был очень хороший разговор с президентом Эрдоганом. Он жесткий парень, но у нас хорошие отношения... Он не хочет, чтобы людей там убивали тысячами и сотнями тысяч", - сказал Трамп журналистам.

Отметим, что в субботу между главами двух государств состоялся телефонный разговор. В администрации турецкого лидера сообщили, что Эрдоган и Трамп обсудили региональные процессы. Президенты подчеркнули недопустимость атак сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации и обсудили вопрос скорейшего прекращения кризиса на северо-западе Сирии. Кроме того, была достигнута договоренность о возобновлении переговоров по доведению взаимного товарооборота между Турцией и США до 100 млрд долларов в год.