Япония хочет лечить коронавирус препаратами от ВИЧ

Япония намерена в рамках борьбы с эпидемией коронавируса опробовать препараты от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом заявил представитель правительства Японии Йошихиде Суга, передает Reuters.

Суга отметил, что Япония готовится к началу клинических испытаний с использованием препаратов от ВИЧ. Он также подчеркнул, что такие испытания могут начаться "как можно быстрее", пишет РБК-Украина.

Отметим, что в настоящее время в Японии зарегистрировано более 500 случаев заболевания коронавирусом, из которых более 450 – на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у берегов острова Иокогама.