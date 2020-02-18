Спустя пять месяцев: в Афганистане назвали победителя президентских выборов

Как заявил председатель Независимой избирательной комиссии страны Хава Алам Нуристани, о победе Гани свидетельствуют окончательные результаты подсчета голосов на выборах президента страны, состоявшихся 28 сентября 2019 года.

Отмечается, что Гани получил 50,64% голосов избирателей, за него проголосовали более 923 тысяч граждан страны. За премьер-министра страны Абдуллу Абдуллу – 39,52% избирателей, за экс-премьера и экс-лидера афганских моджахедов Гульбеддина Хекматияра – 3,85%.

Абдулла Абдулла уже заявил, что не признает свое поражение на президентских выборах. «Мы считаем, что сегодняшний результат является... переворотом против демократии, предательством воли народа...», — заявил премьер Афганистана, добавив, что в стране создается «инклюзивное правительство», сообщает TOLOnews.