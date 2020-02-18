В Финляндии цена на электричество стала отрицательной
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию. Причиной стала мягкая зима и ветреная погода, которая позволяет ветрогенераторам работать на полную мощность, следует из данных энергетической биржи Nord Pool.
«Понедельник вошел в историю Финляндии на рынке электроэнергии. Впервые цена на электричество стала отрицательной и составляла минус 20 евроцентов за мегаватт-час», – передает РИА Новости сообщение торговой площадки.
Рекордно низкие цены на электричество наблюдаются в Финляндии на протяжении всей зимы. В первую очередь, это ощущают бытовые потребители, — некоторые из них в январе платили за киловатт-час в среднем на 2,29 евроцента меньше, чем в ноябре.