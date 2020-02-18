Эльнур Мамедов, отдел экономики 00:09

Странно, но порой кажется, что злой рок преследует печально известных в Азербайджане предпринимателей – братьев Зульфугаровых. Что ни информация о начинаниях братьев, так она при внимательном подходе оборачивается против нуворишей. Таких фактов целое множество – просто не перечесть, о некоторых из них писал и haqqin.az. Причем иногда это приобретает такие комические оттенки, что смеяться просто хочется, но… сквозь слезы, как писал классик. СМИ страны уже сообщали, что после всех постигших их неудач братья Логман и Нураддин Зульфугаровы приступили к строительству нового металлургического завода вдоль автотрассы Сумгаит - Губа. Были, помнится, даже какие-то снимки и интервью. Хотя верилось в какой-то благополучный исход с трудом. Да и как можно в это поверить, если даже готовые производства в их руках превращались в руины, а выпускали они с нарушением всех дозволенных норм и стандартов лишь самые незатейливые стройматериалы сомнительного качества. Зато ходовые. К тому же свой товар они намеренно выдавали за высококачественную продукцию Baku Steel Company и продавали ее по более низкой цене. Такая уловка, конечно же, приносила братьям колоссальную прибыль при минимальных затратах.

Некоторым, правда, думалось, что на новом предприятии Зульфугаровы уже начнут работать как положено. Как-никак строится все, как говорится, с нуля, а закупить современное оборудование и построить работу со знанием дела, что всегда приписывают себе братья, сегодня не составляет труда. Но слишком уж хорошего, видимо, мнения они о братьях-«предпринимателях», которых такие благородные идеи никогда не увлекали. И убедиться в этом сегодня может воочию каждый, кому это не лень. Да, уважаемый читатель, стоит немного проехать вдоль Сумгаита, как перед взором предстает удручающая картина. Пронесшийся недавно по Апшерону сильный ветер снес часть строящегося завода и обнажил всю подноготную очередной затеи Зульфугаровых. Впрочем, можно и просто посмотреть фото- и видеоматериалы, представленные haqqin.az, на которых нетрудно разглядеть торчащие из земли старые, изрядно покрытые цементным раствором и ржавчиной обсадные трубы. Легко догадаться, что эти трубы не произведены даже на допотопных зульфугаровских заводах, а куплены по дешевке у морских нефтяников как отслужившие свой срок. А ведь на них должно держаться все будущее строение. То есть они должны выдерживать давление в тысячи тонн, причем в течение многих лет. Для дачного домика эти трубы, сполна использованные морскими нефтяниками, может, и годятся. Но для огромного металлургического предприятия, подверженного к тому же высоким механическим перегрузкам, использовать их - все равно что подкладывать под строение бомбу замедленного действия. И не случайно первое же дуновение холодного каспийского бриза снесло часть будущего завода. Не только трубы, а все - от фундамента и до навеса - здесь держится на соплях. И никто не может гарантировать, что новый ветер, возможно, более сильный, а он на Апшероне не редкость, не снесет все, чем пытались похвастаться наши любители легкой наживы. И еще хорошо, если это произойдет до ввода предприятия в эксплуатацию. А если бы это произошло пару лет спустя, в рабочее время…