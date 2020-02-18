Трамп: Социальные сети важны для меня

Президент США Дональд Трамп согласился, что его твиты усложняют работу министра юстиции и генпрокурора США Уильяма Барра.

"Да, я делаю его работу сложнее. Я согласен с этим, думаю, это правда", - заявил Трамп журналистам перед вылетом в штат Калифорния, передает ТАСС.

"Я использую социальные сети, полагаю, я использую их хорошо, потому что сейчас я здесь. ...Социальные сети очень важны для меня", - продолжил Трамп, добавив при этом: "У меня нет этого голоса в прессе, в СМИ".

На прошлой неделе Уильям Барр в интервью телекомпании ABC заявил, что твиты главы Белого дома могут мешать работе министерства, разбирающего дело бывшего советника американского лидера Роджера Стоуна.