Самый опасный активный вулкан Южной Америки может обрушиться
Вулканологи обнаружили ранние признаки того, что самый опасный активный вулкан Тунгурауа может частично обрушиться, после чего произойдет массивный оползень. Об этом пишет Newsweek.
Журнал ссылается на новое исследование, которое выявило, что активность последних времен дестабилизировало западную часть Тунгурауа, название которого на языке кечуа означает «огненная глотка».
Вулкан расположен в 136 км на юг от столицы Эквадора. Он часто извергался с 1999 года, вынуждая 25 тысяч человек из населенных пунктов вблизи покидать свои дома. Три тысячи лет назад извержение Тунгурауа привело к частичному обвалу его западной стороны. Этот обвал вызвал оползень, который снес все на своем пути в радиусе 77 километров, передает УНИАН.
На протяжении следующих тысячелетий вулкан постепенно отстроил себя и достиг нынешней высоты в 5029 метров. Но активность вулкана за последние времена сильно деформировала его поверхность. Согласно новому исследованию, быстрая деформация – это результат геологических процессов, происходящих внутри вулкана.
«Используя спутниковые данные, мы наблюдали очень быструю деформацию западной стороны Тунгурауа, которую вызвал дисбаланс между количеством магмы, которая извергается и опускается», - сказал автор исследования из Университета Эксетер Джеймс Хики, добавив: «Западная часть вулкана поднялась на 3,5 сантиметра за три недели, в то время как остальные его стороны остались стабильными».