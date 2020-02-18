НАТО об обострении ситуации в Донбассе

Эскалация ситуации в Донбассе подрывает Минские соглашения и усилия по мирному урегулированию конфликта в Украине, заявил представитель НАТО Оана Лунгеску.

По словам Лунгеску, в НАТО обеспокоены эскалацией в Донбассе, передает ТАСС.

Представитель альянса в очередной раз заявила, что «НАТО полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ».

Кроме того, в НАТО призвали Россию «вывести свои войска, прекратить поддержку сепаратистов и предпринять реальные усилия по выполнению Минских соглашений».

Напомним, утром 18 февраля боевики атаковали позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный, в результате один украинский военный погиб, четверо получили ранения. Атака на позиции украинских военных произошла в пятую годовщину боев за Дебальцево Донецкой области, где в феврале 2015 года погибли 110 украинских военнослужащих, 270 были ранены.