Федеральная служба безопасности РФ предотвратила теракты в образовательных учреждениях Керчи — двое подростков планировали совершить нападения с использованием самодельных бомб, сообщает RT.

Согласно информации, подростки состояли в специализированных группах в соцсетях, собирали взрывные устройства и испытывали их на домашних животных.

В ведомстве отметили, что задержанные «вдохновились» преступлением Владислава Рослякова, который в октябре 2018 года совершил нападение на политехнический колледж Керчи. В результате трагедии погиб 21 человек.

«По адресам проживания у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные посредством сети Интернет компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Испытания «пробных» взрывных устройств проводились на домашних животных», — говорится в сообщении ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 205 УК РФ («Приготовление к преступлению» и «Террористический акт»).